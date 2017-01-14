楊岱均去年表現平平 盼今年重新來過

楊岱均期盼今年能夠維持3成打擊率。(周鎮宇攝)

去年中職選秀以猿隊第二指名加盟的楊岱均，去年雖然有在一軍出賽，但表現平平，今首度參與球隊春訓，他表示，去年的表現不去想，今年就是重新來過，希望能夠打出好成績。

楊岱均去年在一軍出賽12場，35打數擊出9支安打，打擊率2成57，表現不如預期，他指出，去年給自己的壓力比較多，今年首度參加球隊春訓，很興奮，希望可以跟學長們多學習，慢慢調整，期望今年能夠打出3成打擊率，也期盼打出首轟。

楊岱均也提到希望能夠再減重一下，讓自己的體型能夠維持，健康出賽，穩定站穩一軍；今春訓練習時楊岱均還戴起眼鏡，他表示，主要是日前自主訓練時，發現看球有點霧霧的，馬上去檢查，發現有近視跟閃光，所以決定配戴眼鏡來解決。

(中時電子報)