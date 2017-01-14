澳網》第17種子 費德勒被看衰也OK

瑞士特快車費德勒在本屆澳網為男單第17種子。(美聯社資料照)

擁有17座大滿貫男單金盃，35歲的「瑞士特快車」費德勒這次來到墨爾本，卻是澳網男單的第17種子，不負昔日的奪冠大熱門。不過經過半年休養膝傷，費爸更珍惜再次比賽的機會，被外界看衰也OK。

「我喜歡當熱門，但不被看好也沒關係，」費爸說：「我覺得籤抽得很棒，因為最重要的是我又能在籤表內了。只要我健康，能打個4、5盤且連續出賽，那就很棒，如果又感到疼痛則否。」

「不論我的種子順位或排名如何，這都是一樣的。所以我超級高興我又回到比賽中，又有機會贏球。由於還有很多地方需要觀察，我自己也很小心，所以此刻不被看好是很正常的。」費爸說。

費德勒由於膝蓋受傷，在去年法網前宣布退賽，也中止他連續65個大滿貫的出賽紀錄。本次澳網復出，則是他從2001年的法網以來，首次沒能位列前16種子。不過費爸認為，除非能夠上場比賽，否則這些紀錄就只是個數字而已。

費爸一開始的籤運不錯，頭兩輪都會碰上從會外賽晉級的對手，只是首輪是奧地利左手怪傑梅爾澤（Jurgen Melzer），也不好惹。而從第3輪起，他更可能連續碰上第10種子柏迪奇（Tomas Berdych）、第5種子錦織圭、頭號種子莫瑞（Andy Murray）、第4種子瓦林卡（Stan Wawrinka）。

在擊敗這些人之後，費爸可能在決賽和6屆冠軍喬柯維奇（Novak Djokovic）爭冠，幾乎是不可能的任務。

費德勒說，即使是從會外賽晉級的新面孔，也不容小覷，有些未來之星1年前可能在300名外，今年就已躋身百大。而他去年一整年都沒打過5盤大戰，也未必是件好事，因為不知道自己能不能撐得完5盤。

「不過光是能回到球場，再次見到大家，像是家人久別重逢，就是件很棒的事。我也很想念走進球場、拿下勝利的感覺。」費爸說。

(中時電子報)