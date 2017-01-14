餓肚子可增強抵抗力 營養師說沒根據

網傳不吃晚餐可減少脂肪堆積，飢餓能增強抵抗力；營養師說，少吃一餐不一定瘦得快，且長期不吃晚餐，可能讓身體肌肉減少，免疫力下降，人也會疲倦無力。

有民眾在衛生福利部國民健康署網站提問，「晚飯不吃，餓可以治百病？」內容提到網路流傳，不吃晚餐可以減少脂肪堆積、讓腸胃適當休息，在餓的情況下抵抗力愈好，這些是不是真的？

彰化基督教醫院營養師陳燕華答覆表示，造成身體脂肪推積最重要原因是熱量攝取過多、超過身體需求，體重突然上升的一般原因是過度飲食和運動減少。當一個人吃的更多、活動減少，無法燃燒多餘的卡路里，體重必然上升是必然。

有人利用不吃晚餐來減少熱量，這樣就會變瘦、脂肪堆積減少、體重減輕，理論上聽起來很有道理，但實際上身體器官執行時並非如此。

陳燕華說，不吃晚餐剛開始體重會減輕，只是長期某一餐沒有吃或三餐不正常，身體處於過度飢餓，身體會啟動防禦機制來適應外在環境改變，也就是身體基礎代謝率下降，消耗熱量的速度也會減緩，這時候對下一餐的吸收率會代償性增加，甚至在胰島素作用下，多餘的熱量還會合成脂肪，這也是減重常常失敗的原因之一。

她說，少吃一餐並不一定會瘦得比較快，最重要的是飲食（早餐吃得好、中餐7分飽、晚餐吃得少）並搭配運動，增加肌肉、增加熱量消耗、提升基礎代謝率。

網路也謠傳，人體飢餓狀態下，吞噬細胞活性最強；在喝肉湯、喝果汁的前提下，不吃晚飯造成的饑餓感，可以促使吞噬細胞吃掉變性的壞死組織。

陳燕華表示，這是沒有根據說法。飢餓時身體只會有兩種反應，人體會將熱量以各種型態儲存在體內，如血液中的糖分（血糖），及儲存於肌肉或肝臟中的糖分拿來運用，另外也會分解血液與肝臟中的脂肪製造熱量。

若是長期不吃晚餐，因空腹時間過久，身體不只會分解皮下脂肪，還會分解肌肉，產生熱量。當身體肌肉減少，免疫力就會下降，人會覺得疲倦虛弱無力，思緒無法集中。

陳燕華表示，臨床上常遇到癌症患者或是家屬，誤以為患者吃得愈營養，腫瘤就長得愈快，有些家屬不讓患者攝取均衡足夠的營養，甚至發展出「飢餓療法」抗癌，寧願自己吃得少一點、素一點，希望「餓」腫瘤細胞。結果往往因患者營養不良導致免疫崩潰現象，讓腫瘤快速生長，甚至全身擴散。1060114

(中央社)