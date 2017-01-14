詐騙前3名 假冒親友解除分期假網拍
刑事警察局今天表示，統計去年詐騙案件發生情形，發現民眾最常遭受詐騙手法依序為，「假冒親友名義、ATM解除分期付款設定及假網拍」。
刑事局解釋，「假冒親友名義」是詐騙集團慣用手法，歹徒盜用民眾LINE、臉書等帳號後，冒充本人向好友名單發送訊息，要求親友匯款救急；或以隨機打電話，要對方「猜猜我是誰？」等被害人說出親友名字後，就順勢假冒其人，再借錢。
警方表示，「假冒親友名義」雖已是老梗，被騙人數卻從民國104年的第3名上升為去年的第1名，特別提醒民眾，接到親友傳訊息借錢時，要當面或電話確認身分，若接到親友以陌生號碼來電借錢，也要用舊有聯絡方式再確認，以免上當。
「ATM解除分期付款設定」排名第二，民眾上網購物、訂票後，因部分網站防護措施不足，遭駭客入侵竊取民眾個資與交易資料，再竄改來電號碼，冒充客服及銀行人員謊稱該筆交易被誤設為連續多次扣款，要求民眾操作ATM「解除分期付款設定」，藉機詐財得逞，但其實ATM只能「提款跟匯款」，不具有解除設定、身分驗證等功能。
「假網拍」排名第三，歹徒看準民眾想撿便宜心態，在拍賣網站或臉書社團推出低於市價的商品，等買家下訂匯款後就斷絕聯絡，建議民眾應選擇具有安全交易機制的網拍平台，避免私下交易，並保留所有交易、對談資料。
刑事局表示，詐騙花招雖多，但「千騙萬騙，離不開ATM」，也提醒民眾有任何相關問題可撥打165反詐騙諮詢專線求助。1060114
(中央社)
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