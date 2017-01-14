寒冬送暖　汐止警送米、麵給獨居長者

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新北市汐止警分局今天上午分送米、麵等民生物資給轄區獨居長者。（李其樺翻攝）

新北市汐止警分局今天上午會同崇德里辦公室、新北市里長服務協會理事長陳玉林，發送沙拉油、米、關廟麵、香皂禮盒等實用民生物品，給轄區獨居長者，期望弱勢家庭及獨居長者能有溫暖、幸福的春節假期。

(中時)