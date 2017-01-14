為了多放兩天假 南湖力拚退東泰

南湖高中林梓峰適時回神，攻下21分。（資料照，高中體總提供）

因為高苑工商昨晚意外敗給東山高中，讓南湖高中晉級8強添了點變數，但球員頂住壓力，面對東泰高中步步進逼，仍展現韌性，先有林仕軒穩住節奏，最後階段再有林梓峰得分、抄截建功，曹薰襄再貢獻致勝跳投，最終以76比71擊敗東泰高中，驚險闖進8強。

東山高中今先以30分差距擊敗后綜高中，搶先拿下3勝，讓南湖必須擊敗東泰，就算高苑工商晚間不敵松山高中，3隊戰績相同，但東山昨晚只贏高苑4分，讓東山與南湖的正負分差相同，而南湖擊敗東山，確定由南湖提前晉級8強。

「我們行李都打包好放在飯店大廳，今天就要搭遊覽車返回台北。」南湖教練王顥宇強調，全隊有破釜沉舟的決心，儘管開局一度有點緊張，但他認為，球員面對壓力卻不害怕，展現旺盛的求勝韌性，是拿下勝利的關鍵，他說：「我告訴他們，如果贏球過年就放4天，輸球就跟去年一樣只有2天。」球員聽到多2天假，在休息室內大聲歡呼。

南湖男籃上屆打下隊史最佳第3名成績，本屆晉級8強已完成階段性目標，但其實8強路走得並不輕鬆，賽前2周林仕軒與曾哲彥腳踝扭傷，來到高雄比賽後，曹薰襄等球員還發生疑似食物中毒現象，到醫院打點滴才回到場上。

「下個階段努力拚進4強，我們需要替補球員的表現。」王顥宇表示，接下來備戰8強要面對7天賽事，希望有更多替補球員能跳出來分擔責任，維繫主力球員體能，將是南湖搶進4強的重要課題。

(中時電子報)