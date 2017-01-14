參與年金改革抗爭者記大過免職 警政署：訛傳

新北市退休警察人員協會通報「流傳警政署對與參與年金改革抗爭者，將予記大過免職」，警政署特別澄清絕無此事，純屬訛傳，將會充分表達警界對年金改革的意見。

警政署表示，自年金改革推動以來，警察因工作性質特殊，與一般公務人員不同，為維護同仁權益，警政署都有廣納各警察機關同仁與中華民國退休警察人員協會總會反映的意見，轉請參加年金改革分區及國是會議的代表充分表達意見。

另在副總統陳建仁5日召開的警消年金座談會中，內政部長葉俊榮及署長陳國恩等警察機關代表建議「警察應比照國軍另外規劃」、「危勞職務人員月退休金起支年齡為50歲、增訂任職30年以上者得請領全額月退休金」及「應提高所得替代率」等方案並獲重視。

警政署指出，同仁對年金改革如還有不同意見，仍可持續反映，將於21日、22日國是會議中由警政署代表再次充分表達同仁意見。對於員警於勤餘時間參加合法的集會遊行，警政署向來予以尊重，並無任何限制，但也希望同仁能以理性、平和方式表達訴求。

(中時)