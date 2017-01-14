參與年金改革抗爭者記大過免職 警政署：訛傳
新北市退休警察人員協會通報「流傳警政署對與參與年金改革抗爭者，將予記大過免職」，警政署特別澄清絕無此事，純屬訛傳，將會充分表達警界對年金改革的意見。
警政署表示，自年金改革推動以來，警察因工作性質特殊，與一般公務人員不同，為維護同仁權益，警政署都有廣納各警察機關同仁與中華民國退休警察人員協會總會反映的意見，轉請參加年金改革分區及國是會議的代表充分表達意見。
另在副總統陳建仁5日召開的警消年金座談會中，內政部長葉俊榮及署長陳國恩等警察機關代表建議「警察應比照國軍另外規劃」、「危勞職務人員月退休金起支年齡為50歲、增訂任職30年以上者得請領全額月退休金」及「應提高所得替代率」等方案並獲重視。
警政署指出，同仁對年金改革如還有不同意見，仍可持續反映，將於21日、22日國是會議中由警政署代表再次充分表達同仁意見。對於員警於勤餘時間參加合法的集會遊行，警政署向來予以尊重，並無任何限制，但也希望同仁能以理性、平和方式表達訴求。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。