金山歲末寒冬送暖 130弱勢戶迎新年

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金山區公所昨天舉辦歲末寒冬送暖活動，捐贈物資讓130弱勢戶好過年。（新北市金山區公所提供）

新北市金山區公所昨天舉辦歲末關懷寒冬送暖暨實物銀行感恩活動，邀集金包里慈護宮、金寶山社福慈善基金會、北海岸弱勢關懷協會、國際扶輪3490地區基隆分區等北海岸和基隆地區16個捐贈單位共襄盛舉，現場發送市長朱立倫積善積福春聯及各單位捐贈的民生物資和年節紅包，陪伴130戶弱勢家戶歡喜迎新年。

(中時)