遭美指控補貼鋁業損害當地利益 中方嚴正否認

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日前美國指稱中國涉及對境內原鋁（電解鋁）生產業者提供補貼，損害美國相關產業利益，並向世貿組織（WTO）提起投訴，對此13日中國商務部嚴正否認，指稱美方說法缺乏事實依據和世貿規則基礎。

1月12日，美國指稱中國對原鋁產業提供貸款和低價煤炭、氧化鋁、電力等形式的補貼，嚴重損害美國相關產業的利益，與WTO規則不符，並提起WTO爭端解決機制內的磋商請求。

1月13日，中國商務部法律司負責人特別對此回應，表示美國所指稱之補貼行為並不存在，美方的磋商請求缺乏事實依據和世貿規則基礎。並指出，相關產業的產能過剩是全球性的問題，各國應攜手努力，共同面對。

中方指稱，對美國提起磋商請求表示遺憾，但會尊重WTO的規則，並將依據爭端解決機制妥善處理。

(旺報)