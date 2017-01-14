年改東區座談 與會者駁繳少領多
國家年金改革委員會副召集人兼執行長林萬億受訪表示，退休軍公教人員被批評「繳的少少，領的飽飽」是事實，今天在年改東區座談上有多位與會者發言反駁。
國家年金改革國是會議東區會議今天在台東市舉辦，中華民國全國公務人員協會理事長李來希頭綁「反對亂改」黃布條發言說，過去幾個月以來惡夢連連，老人人心惶惶，新世代鬥爭老世代，這是什麼樣的政府？說是解決問題的政府，但卻任用製造問題的政治人物，政府又說善於溝通，但為何今天要在鐵籠內談年金改革?
李來希表示，大家不是反對改革，而是要求溝通及透明，副總統陳建仁善意跟大家溝通，但卻有個執行長說「我們吃的飽飽交的少少」，這叫善意嗎。
花蓮縣政府秘書溫軍花發言指出，原本座談在花蓮舉行卻臨時改到台東，地點更改居心何在？她另質疑今天座談發言的名額分配，前7號有2名是民進黨代表，這樣公平嗎？此外，前2天國家年金改革委員會副召集人兼執行長林萬億說，公務人員繳少少領飽飽，要求林萬億對全體軍公教道歉。
高雄市公務人員協會理事長吳美鳳則說，公務人員月繳最高金額是勞工的7倍，但月領退休金平均金額僅是勞工的2倍，公務人員是否真的真如林萬億所言繳少少領飽飽？她認為身為政府重要官員不能這樣講，今天並不是軍公教領太多而是勞工領太少，政府應該努力振興經濟才對。
林萬億日前接受媒體專訪時表示，軍公教被形容是「米蟲」確實是種汙名化，但年輕的軍公教人員批評已退休、將退休的軍公教人員「繳的少少，領的飽飽」、「反改革」，某種程度上是事實，不能說是汙名化。
另段宜康服務處主任李建宏發言時質疑，為何今天來參加由政府機關舉辦的會議，卻會讓與會者家人擔心，在這樣民主高度法治的國家，花東警察同仁也需嚴陣以待預防發生衝突，這中間出了什麼問題，讓座談會籠罩著暴力陰影。
李建宏說，當場外出現從各地動員而來嚼著檳榔的黑衣男子，在叫囂說他們也關心年金改革，你就知道應該要覺醒，建議大家花一點時間閱讀公開資訊而不是偏聽，改革需多方聲音，但不是叫囂方式不斷讓黑道聲音淹沒失去判斷價值。1060114
(中央社)
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