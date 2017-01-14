自然農法疼惜土地 鄒族女農需協助
「打手機鄒有機農業發展協會」以自然農法栽種的蘿蔓萵苣盛產，白蘿蔔、青蔥、生薑、大白菜都進入產季。因協會缺乏冷藏設備，亟待民眾協助堅守老一輩耕作方式的女農友。
嘉義阿里山一群鄒族人，試著以有機農業的耕作方式，重新善待土地，不噴藥、不施灑化學肥料。他們堅信找回老一輩的耕作方式，與自然共存，才能改善土地現況，在山上永續發展。
尤其，曾在莫拉克風災重創的阿里山新美部落，推動自然農法耕作，社區婦女在楊佩珍的帶領下，共同打造「打手機鄒」品牌，讓部落有安全食物來源，也有如當年老祖先開拓新部落的春天與希望。
楊佩珍表示，「打手機鄒」原為羅馬拼音taso ci Cou，taso是鄒語強壯的意思，ci為語助詞「的」，cou鄒語是人的意思，整句意為健康、強壯團結的鄒族人。
在楊佩珍與幹部的號召下，「打手機鄒」由有心推動原生物種及自然、養生、健康、安全農作物的族人組成，田區位於來吉、達邦、里佳、樂野、山美、新美、茶山等部落。
她表示，有機農業操作方式，不過是盡可能的回歸先人的傳統自然，不用後天的人為化學農藥、肥料、殺草劑來耕種。
近日出產的菜頭象徵春節過年的好彩頭，大青蔥也是象徵聰穎之意，老薑更是各項料理的重要調味料。蘿蔓以薑絲、少許鹽、少許米酒伴炒，就是一道可口健康的青菜。
楊佩珍說，最近農友種的蘿蔓萵苣盛產，因協會沒有冷藏櫃，一時間也不知該如何，目前還有300公斤急著要出貨。包心白菜一斤40元，蘿蔓一斤60元，小松一斤60元。
協會希望願意團購的個人與團體，可以聯繫協會電話05-2513334，或信箱oko00997@yahoo.com.tw聯繫，謝先生或楊小姐洽詢，做為阿里山各部落行銷的後盾，並讓有機農業的部落，實現友善土地的理念。1060114
(中央社)
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