張敬軒傳遭我是歌手除名 疑與占中有關

歌手張敬軒幾天前才證實獲邀參加中國大陸湖南衛視新一季「我是歌手」節目，多個大陸娛樂微博帳號今天卻盛傳，張敬軒突然遭除名。原因疑與他曾支持香港占中和台灣太陽花運動有關。

立場新聞報導，「我是歌手5」因受限韓令影響，更名為「歌手2017」，先前公布獲邀參賽名單包括華語樂壇天后林憶蓮、馬來西亞歌手光良、台灣歌手蕭敬騰。

「歌手2017」接著在9日推出海報，宣布張敬軒為新一季參賽嘉賓，張敬軒也在微博上載片段證實。

不過，香港蘋果日報報導，大陸知名博主「燈燈HOHO」今天在微博爆料，「『歌手』刪除了所有關於張敬軒的微博」。

微博認證為「微博知名娛樂資訊帳號 微博娛評團成員」的博主「圈師爺」指出：「張敬軒退出我是歌手，參與錄製部分全部刪除，刪除不了（就）馬賽克。」

娛樂微博帳號「關愛八卦成長協會」則PO文指：「有小老婆在網站發帖爆料張敬軒已經被我是歌手拿掉了，剛剛我們去搜了一下官微確實已經把所有關於他的物料拿掉了，本周節目錄製我們有個小張還去了現場，這期錄製張敬軒是唱了歌的，不知道發生了甚麼事…」

香港蘋果日報報導，張敬軒宣布參加新一季「歌手」後，還於9日晚上在微博發表千字文，表白：「我是一個中國人，我由始至終都不是『港獨』，我堅決反對一切分裂國家的行為，這是我的原則。」

對於張敬軒的身分，有人說是大陸歌手，也有人說是香港歌手。他祖籍北京，出生於廣東省廣州市，求學階段在廣州，但演藝活動主要在香港，且拿下眾多獎項，成為香港樂壇領軍人物之一。

綜合香港媒體報導，兩年多前，張敬軒多次發表占中言論，就曾傳出遭大陸封殺。

立場新聞報導，早在2015年底，便有消息說張敬軒獲邀參與「我是歌手4」，但隨後有陸媒報導，張敬軒因「個人原因」退出節目，惹起被封殺的傳聞。

2016年12月再傳出張敬軒獲邀參賽，曾獲大陸國家主席習近平點名讚揚、接見的大陸網路寫手（俗稱「五毛黨」）周小平就在微信帳號撰寫長文，批評張敬軒曾在社群網站發言支持香港反國教、台灣太陽花及香港占中運動。1060114

(中央社)