2017首場米其林饗宴 法國菜也能很日式

台灣雖沒有米其林星級評鑑，卻不乏星級主廚來台客座，今年首場米其林料理饗宴日前在台北文華東方上菜，結合日本法國元素，激盪東西方火花。

台灣還沒有米其林料理評鑑，饕客通常得到港澳、日本或是新加坡摘星，甚至遠赴歐洲。不過，近年來全台各大飯店掀起一股米其林主廚客座風潮，不出國也有機會品嚐到世界級的精緻料理。

台北文華東方酒店日前邀請的法國名廚勞倫特‧普久（Laurent Peugeot）來台客座，其餐廳Le Charlemagne自2006年起至今連續11年榮獲米其林一星殊榮，是今年首位來台獻藝的米其林廚師。

勞倫特‧普久生長於法國美食天堂勃艮第，深受日本以及東南亞飲食文化影響，尤其在日本工作4年期間，他看到了日本職人對料理的嚴謹態度，讓他深受震撼與感動，因此他的法式料理中不乏日式元素，充滿創意。

舉例來說，這次來台端出的菜餚「澳洲9級和牛肋眼搭黑蒜襯黑松露」，擺盤類似於日本懷石料理，傳達濃濃禪風，牛排上的黑蒜和白蒜醬汁被吉利丁包覆，增添趣味性；另一道「龍蝦竹蟶海鮮湯」則和泰國酸辣蝦湯有異曲同工之妙。

勞倫特‧普久表示，藉由世界各地不同的風俗民情，從不同的角度、不斷的思考，將這些體驗幻化成不同的味覺感受是他最想傳遞給食客的精神，讓料理不只是好吃、好聞，也能有視覺上的享受。

玩味日法米其林饗宴客座餐期至15日中午，文華東方酒店表示，今年陸續還會規劃4到5場米其林名廚客座活動。1060114

(中央社)