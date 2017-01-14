黃奇參訪印尼學校 鼓勵就讀金大

國立金門大學校長黃奇，利用參加印尼雅加達金門互助基金會成立30週年慶的機會，訪問蘇門答臘廖省北乾巴魯市新英學校，向師生介紹金門大學，歡迎華僑子弟就讀金大。

黃奇是應雅加達金門互助基基金會總主席黃進益邀請，參加基金會30週年慶；並在蘇門臘廖省及廖島省金門鄉親會主席黃東平的安排下，參訪廖省北乾巴魯市由當地華僑興辦的新英學校。

金大表示，廖省及廖島省的金門鄉親眾多，當地華僑非常重視華文教育，1999年在金門后浦頭籍僑領黃章友（黃東平的父親）、李清德等人的倡議下創設新英學校。

這是一所印尼文、英文、華文的三語學校，現有幼稚園到高中學生2000多人。當地的金門華僑希望子弟有機會能返回金門故鄉就讀大學，接受良好的高等教育。

黃奇率金大主秘呂立鑫等人訪問新英學校，受到學校基金會副主席李允得、金門鄉親會人員和師生歡迎。

黃奇表示，金門華僑重視教育，早年金門經濟困頓，人在海外的僑胞就以僑匯大力支持家鄉的教育發展，近年則有諸多僑領鄉賢給予金門大學許多幫助，包括黃進益等人的熱心捐助，使金大得以發展成為知名學府，因此金大很希望可以為華僑青年子弟的教育盡一分心力。

呂立鑫則是向新英學校的師生介紹金大對於僑生入學就學的各項優惠和輔導措施，以及個別的語文輔導，歡迎僑生前來就讀。

金門后浦頭籍的僑領李允得肯定金門大學的辦學成效及對僑教的用心，期盼北乾巴魯的華僑子弟把握機會到金門大學求學。

座談會中，有多位祖籍金門的新英學校老師熱烈提問，關心故鄉高等教育發展及僑生就讀細節，並期盼有機會能推薦新英學校的畢業生就讀金門大學。1060114

(中央社)