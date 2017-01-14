百年罕見 梅嶺梅花盛開6成以上
冷氣團南下，台南楠西區梅嶺風景區立刻灑下一片純白，不但雲海翻湧，滿山滿谷霧氣，中海拔的二層坪、梅峰古道和福來老梅園等，梅花綻放率均超過六成，地方人士表示，梅嶺的中低海拔梅花，下周就會全面綻放，而且會持續到春節期間，百年罕見。
楠西區梅嶺休閒農業區推動委員會理事陳居峰表示，氣候正常時，梅嶺的梅花，通常從元旦過後，就會從一千公尺的高海拔開始綻放，然後再循序至中低海拔，今年適逢暖冬，足足晚了約半個月，不過這一晚，正好讓梅嶺的梅花，可以綻放到春節，百年罕見。
陳居峰說，13日冷氣團南下後，整個梅嶺就開始飄雨，14日一早起，滿山滿谷的霧氣，太陽一起出來，雲海翻湧，加上雪白的梅花逐一綻放，宛如人間仙境，這種景色，就梅嶺最迷人的風景，下周寒流報到，梅花綻放景色會更加美麗。
陳居峰表示，梅嶺梅花最大宗的品種屬「石塔」，這波冷氣團沒來報到前，原本綻放不到三成，經這波冷氣團催化，目前整個梅嶺中低海拔的二層坪、大湖桶和梅峰古道、福來老梅園，紛紛綻放，目前綻放率約有六成。
陳居峰說，去年梅嶺梅花飽受風災侵襲，梅子結果率相當低，從近日的氣候來看，今年梅花結果率是大利多，民眾除了有賞梅的福氣外，果農也將會有好收成。
(中時)
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