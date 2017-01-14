斐濟外海發生規模6.1淺層地震

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圖為斐濟外海納迪（Nadi）14日發生6.1淺層地震。（圖取自USGS）

南太平洋島國斐濟外海14日發生規模6.1淺層地震，目前尚未傳出造成任何損害。

這起地震發生在當地時間14日19時11分（台北時間14時11分），震央位於納迪（Nadi）西南方152公里處，距離首都蘇瓦（Suva）238公里，深度10公里。

同一地區一周前剛發生規模7.2地震。斐濟因位於環太平洋火山地震帶，因地殼板塊相互碰撞而頻發地震。

路透報導稱，目前尚未傳出災情。

(中時電子報)