詐騙集團慣用手法排行 「猜猜我是誰」躍居榜首

刑事局統計去年詐騙案件發生情形，發現民眾最常遭受詐騙手法依序為：假冒親友名義、 ATM解除分期付款設定、假網拍。其中假冒親友、猜猜我是誰的手法，被害人數更是從前年的第3名一舉躍升為第1名，不少藝人、名嘴都自爆曾接獲這種詐騙電話。

警方表示，「假冒親友名義」是詐騙集團慣用手法，歹徒盜用民眾LINE、臉書等帳號後，冒充本人向好友名單發送訊息，要求親友匯款救急；或以亂槍打鳥方式隨機打電話，要對方「猜猜我是誰？」等被害人說出1個名字後就順勢假冒其人，再向被害人借錢。

警方表示，「假冒親友名義」已是老梗，提醒民眾接到親友傳訊息借錢時，一定要當面或電話確認身分，如果接到親友用陌生號碼來電，也要用舊有的聯絡方式再次確認，以免上當，也呼籲民眾務必妥善保護自己的LINE、電郵信箱、臉書等帳號資料，以免帳號被盜用，害親友陷入詐騙圈套。

排名第2的「ATM解除分期付款設定」，因部分網站防護措施不足，遭駭客入侵竊取民眾個資與交易資料，再竄改來電號碼，冒充客服及銀行人員謊稱該筆交易被誤設為連續多次扣款，要求民眾操作ATM解除分期付款設定，藉機詐財得逞，但其實ATM只能提款跟匯款，不具有解除設定、身分驗證等功能。

「假網拍」排名第3，歹徒看準民眾想撿便宜心態，在拍賣網站或臉書社團推出低於市價的商品，等買家下訂匯款後就斷絕聯絡。警方建議民眾應選擇具有安全交易機制的網拍平台，避免私下交易，並保留所有交易、對談資料，以防有糾紛。有任何詐騙相關問題可撥打165反詐騙諮詢專線求助。

(中時)