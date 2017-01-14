線上遊戲詐玩家轉帳飯店 得手數萬
黃姓男子與倪姓女友去年底起在線上遊戲賣二手3C，以遊戲點數交易後將點數折價賣給幣商，再佯稱住在飯店，請幣商直接匯款到飯店帳戶，事後跟飯店說退訂取走退款，因多名玩家遭騙，鹽埕警方12日循線逮到詐欺情侶檔。
26歲黃男有詐欺前科，與21歲倪女交往後，因無正當工作，遂利用在線上遊戲，隨機跟玩家攀談說有二手手機、車用產品等要賣，等對方上勾後，再要求匯入對價的遊戲點數，黃男收到點數後，即轉賣給線上遊戲上的幣商。
鹽埕警分局偵查隊日前接獲線報，指黃男詐騙玩家，循線發現他將數點賣給幣商後，跟對方藉口住在飯店，拜託幣商將錢直接匯入飯店帳戶，之後再跟飯店表示不訂房了，或者超額付款，飯店因此將款項退還給黃男。
警方12日晚上8時許，趁黃男偕女友到新興區一間飯店取款時，將人逮捕。黃男本來辯稱點數都是在線上遊戲跟玩家賭博所賺，事後才坦承以此手法詐騙約10人，估計每件從2、3000元至上萬元不等，全案依詐騙罪送辦。
(中時)
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