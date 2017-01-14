余祥銓遭老爸爆料分手 親口說原因

余祥銓與企業家女友分手。(本報系資料照)

余祥銓原本與28歲企業家女友論及婚嫁，曾發豪語要在3年後結婚，誰知昨日卻被老爸余天爆料兒子嫌女友太碎念，導致分手，不過余祥銓今(14日)現身中天《小明星大跟班》錄影，反駁老爸說的分手原因，坦承分手原因是與一通女性友人的電話有關。

余祥銓與28歲企業家女友交往約半年，由於女友深得父母喜愛，讓余祥銓也有想要定下來的心，豈料卻被余天爆料兩人在車上吵架，兒子嫌女友太碎念，讓女友氣到跳車走人，戀情破局。

據《ETtoday》報導，余祥銓今日受訪反駁老爸說法，坦承分手主因是某日凌晨5點女性友人的一通電話，讓本來就沒安全感的女友很不開心，因此種下分手導火線。

(中時電子報)