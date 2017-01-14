臉書留言一語成讖 男飯店吸毒被逮

莊男臉書PO文。(曹明正翻攝)

莊男飯店吸毒被捕。(曹明正翻攝)

莊姓男子日前在臉書PO文「人再做，天在看」，不僅把「人在做」的「在」打成「再」，本月10日還一語成讖，因為在飯店吸毒，遭新興警分局前金所抓到，桌上起獲1包安非他命3公克。莊男女友得知男友被捕，隨即趕到派出所，還買了男友是愛的珍珠奶茶，警方告誡莊男不要再犯，免得女友傷心，訊後依毒品罪送辦。

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(中時)