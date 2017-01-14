杉山賢人助猿投 洪總要求正統日式

職棒Lamigo桃猿隊展開春訓，日籍投手教練杉山賢人協助訓練投手，總教練洪一中先前赴日邀請，提出「帶來正統日本訓練方式，不用受到影響」。

上午開訓集合講話時，杉山賢人在領隊劉玠廷的介紹下，對全隊說「我叫杉山賢人，年紀是48歲，但是心情比你們年輕，請多多指教」。

杉山賢人球員時代大部分效力西武獅，這次來台加入桃猿二軍教練團，是現任羅德隊總教練伊東勤的邀約，「伊東勤是前隊友，也是值得信任的人」。

洪一中去年秋訓赴日，就曾經與杉山賢人見面，有過初步溝通，「希望杉山賢人把日本的訓練方式帶過來，不需要刻意調整」。

洪一中說，外籍教練放在二軍培養選手的好處，更勝於在一軍作戰；但有些外籍教練來台灣以後，會受到影響，調整訓練方式，變成失去原本的優點。

加入台灣職棒春訓的第一天，杉山賢人尚在觀察選手，對於桃猿隊今天開訓的氣氛，「每個人態度都很認真，感覺有點嚴肅」。

杉山賢人談到訓練方向時說，不管美式或日式，投手需要的技術都一樣，差別在於指導方式的不同、練的內容不一樣，未來他會針對不同的選手，個人不同的目標，而給予每個人不一樣的建議。

桃猿隊為了加強投手戰力，前La New投手林敬民也一起加入二軍教練團，擔任助理投手教練，加上原有的二軍投手教練曾翊誠，桃猿二軍今年有3名投手教練。1060114

(中央社)