杉山賢人助猿投 洪總要求正統日式
職棒Lamigo桃猿隊展開春訓，日籍投手教練杉山賢人協助訓練投手，總教練洪一中先前赴日邀請，提出「帶來正統日本訓練方式，不用受到影響」。
上午開訓集合講話時，杉山賢人在領隊劉玠廷的介紹下，對全隊說「我叫杉山賢人，年紀是48歲，但是心情比你們年輕，請多多指教」。
杉山賢人球員時代大部分效力西武獅，這次來台加入桃猿二軍教練團，是現任羅德隊總教練伊東勤的邀約，「伊東勤是前隊友，也是值得信任的人」。
洪一中去年秋訓赴日，就曾經與杉山賢人見面，有過初步溝通，「希望杉山賢人把日本的訓練方式帶過來，不需要刻意調整」。
洪一中說，外籍教練放在二軍培養選手的好處，更勝於在一軍作戰；但有些外籍教練來台灣以後，會受到影響，調整訓練方式，變成失去原本的優點。
加入台灣職棒春訓的第一天，杉山賢人尚在觀察選手，對於桃猿隊今天開訓的氣氛，「每個人態度都很認真，感覺有點嚴肅」。
杉山賢人談到訓練方向時說，不管美式或日式，投手需要的技術都一樣，差別在於指導方式的不同、練的內容不一樣，未來他會針對不同的選手，個人不同的目標，而給予每個人不一樣的建議。
桃猿隊為了加強投手戰力，前La New投手林敬民也一起加入二軍教練團，擔任助理投手教練，加上原有的二軍投手教練曾翊誠，桃猿二軍今年有3名投手教練。1060114
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。