高雄外海貨輪海難 海空成功救援13船員

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一艘巴拿馬籍貨輪今天在高雄港外海發生海難，船身傾斜，狀況危急，空軍和空勤總隊直升機與海巡署艦艇出動救援，平安將13名船員送到海巡署高雄第五海巡隊安置。

行政院海岸巡防署獲報這艘貨輪於高雄港西方外海26浬處，發生船身傾斜海難，狀況危急，船員待救。

內政部空中勤務總隊獲報出動直升機救援，國防部也令空軍嘉義基地海鷗直升機前往吊掛，海巡艦艇4艘也趕往協助，順利將13名船上的印尼籍船員全部救起，送往海巡署高雄第五海巡隊安置。

海巡署高雄第五海巡隊表示，13名印尼籍船員吊掛送隊部安置，都平安獲妥善照料。

這起海上救難案除了出動海巡艦艇4艘，並出動空勤總隊搜救機1架、國防部搜救機1架，分別吊掛6名及7名船員。海難事故原因待調查。1060114

(中央社)