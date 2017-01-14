陸媒：共軍艦曾在南海 直線衝擊美軍艦
據大陸媒體報導，中國大陸解放軍的護衛艦丹東號曾在南海直線衝擊闖進大陸相關海域的他國軍艦。推測是美國軍艦。
根據環球軍網今天的報導，由中共遼寧省丹東市市委宣傳部主辦的丹東新聞網曾於去年12月20日發表文章，透露了上述訊息。
但相關文章已無法在丹東新聞網找到。
報導轉述文章指出，去年5月，丹東艦接受了「藍鯊」戰鬥任務，赴南沙巡航60天。
巡航的第10天，艦艇接到指揮部命令，稱「某國濱海戰鬥艦」駛進南海海域，「命你艦前往偵查取證，並進行驅離。」
文章指出，經過2天航行，丹東號在南海某海域與某國最新式濱海戰鬥艦相遇，艦上官兵以英語向對方喊話，要求對方離開。
但某國艦艇在海上兜圈子。對此，丹東艦艦長羅翔根據上級命令，採取直線衝擊對方的辦法進行驅離。
文章表示，看到丹東艦的直線衝擊，某國軍艦發出「誤入」的訊號並很快駛離。
其後，丹東艦又接到命令，指某國海軍編隊進入南海赤瓜礁附近，丹東艦很快趕到相關海域進行偵查，並與其他艦艇一起將該國艦艇編隊驅離相關海域。
之後，某國海軍拉森號艦艇也駛進南海相關海域，丹東艦一邊取證調查，一邊向對方喊話。
文章表示，「看到中國海軍嚴整的形象，他們再次發出『誤入』的信號。」
環球軍網在轉述上述文章中解說，美國的自由級濱海戰鬥艦「沃斯堡」號（USS Fort Worth）此前曾在新加坡樟宜海軍基地停靠，經常闖入南海，不排除就是它被丹東艦驅逐。
拉森艦是美國海軍的伯克級驅逐艦的艦名。
因此，可以推測，丹東艦驅逐的軍艦為美國海軍的濱海戰鬥艦及拉森號驅逐艦。
丹東號護衛艦屬於053H1型的江湖級，是解放軍較舊的護衛艦，早前屬於北海艦隊。
目前大陸海軍已擁有更先進的054型護衛艦。1060114
(中央社)
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