陸山寨兵馬俑被爆料後 遭連夜拆除

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中國大陸網民近日爆料在陝西省西安市旅遊時遇到「山寨兵馬俑」。對此，當地政府日前連夜將這些「山寨兵馬俑」拆除並開罰。陸媒報導，這次共銷毀山寨兵馬俑」40個，面積600平方公尺。

央視客戶端報導，西安臨潼區政府11日晚間連夜銷毀「溯源秦皇陵」景點內的「山寨兵馬俑」，並要求「溯源秦皇陵」就「山寨兵馬俑」擾亂旅遊市場，混淆遊客視聽，提供高額回扣的問題進行嚴肅整改。

報導指出，西安市旅遊局同時針對全市A級旅遊景區進行檢查，並直接取消臨潼區秦陵地宮、八大奇蹟館和鴻門宴遺址等3家涉嫌長期存在回扣問題的「人造低質量景區」的「A級」稱號。1060114

(中央社)