一家一菜 澎湖惠民啟智中心備佳餚美味
澎湖惠民啟智中心今天舉辦幸福家庭「一家一菜」活動，50個家庭各自端出一道佳餚，滿桌的美食，芳香四溢，近百位大小院民一起品嚐各家拿手好菜，提前圍爐慶團圓，幸福洋溢滿堂。
澎湖縣議會議長劉陳昭玲、馬公市長葉竹林、社會處副處長陳韻如與惠民啟智家長會等人都到場與大小院民們同歡，盛讚中心舉這麼溫馨有愛的活動，劉陳昭玲則致贈新鮮水果，並允諾今年帶著院童赴中部旅遊的紅包，讓院童最為開心，市長葉竹林則贈送每人一個福袋，祈求平安。
澎湖惠民啟智中心今天配合假日和農曆春節即將到來，特別舉別開生面的幸福家庭「一家一菜」活動，有超過50個家庭各自準備了一道拿手好菜，包括有海鮮炒麵、炸花枝丸、炒海瓜子、蚵仔酥、烤雞、壽司、水果拼盤等50餘道佳餚，擺滿了整個會場，色香味俱全，讓與會的近100位大小院民品嚐到各家的好味道，提前溫馨吃飽過好年。
澎湖惠民啟智中心成立迄今35年，辦理日托和外展服務的對象，約有200個案。1060114
(中央社)
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