國小生書法自嘲 網友直呼好療癒
「我不是胖，老師說受熱會膨脹」，就讀舊社國小的柳宇祐以書法寫下自嘲言語在臉書上爆紅，讓看到的網友直呼太可愛、太療癒了。
就讀彰化社頭鄉舊社國小三年級的柳宇祐，圓滾滾的身材，加上笑容，馬上讓人聯想到彌勒佛，而柳宇祐的書法作品被貼在臉書上的粉絲團，光1天就吸引超過3萬人上網點讚瘋傳。
柳宇祐的書法作品字體雖沒有書法大家的氣勢，也不工整，但字如其人，圓滾滾的字體，可愛的筆觸，寫下「我不是胖…老師說受熱會膨脹…」、「放心，任何事情慢慢都會變好的！像我..後來就變好胖」，這些自嘲又帶點逗趣的字句，讓看到的網友直呼太可愛、太療癒了。
柳宇祐的父親開設餐飲店，母親則是家庭主婦，2人都不擅長寫書法，柳母說，小孩曾參加過書法比賽拿到第三名，但沒想到這些字句會引起爆紅。
而柳宇祐生性樂觀，所寫的書法作品內容都是和老師討論過後所寫下來的，柳宇祐說，從未想過自己會因書法作品而爆紅，感覺其實有點緊張，但又搞笑寫書法，「我紅了，老師說要謙卑謙卑再謙卑，我只想老闆可以再給我一杯」，為自己的爆紅寫下最逗趣的註腳。1060114
(中央社)
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