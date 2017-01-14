朱立倫：全力拚市政 爭取認同最重要

新北市長朱立倫今天表示，市府團隊一條心，大家共同努力把市政做好，就是爭取市民支持認同的最重要基礎。他並未明白表態，是否支持副市長侯友宜爭取參選下屆新北市長。

朱立倫今天在新莊區迎新年慶元宵「千人彩繪，創意燈籠」活動時，在新莊文化藝術中心受訪。

記者詢問朱立倫，有媒體民調，台南市長賴清德與侯友宜在下一屆新北市長參選人民意支持度居領先，「您覺得侯副市長，是一個適合接棒新北市的人選嗎？」

朱立倫表示，2018年選舉，各政黨內部的初選或提名，大概都在明年初，所以還有大概1年的時間。

他表示，各政黨都會有所準備，當然，對新北市府團隊來講，包括侯友宜等每1位局處首長，大家都全力的拚市政，唯有把市政做好，市民有感，才有機會爭取更多市民的支持與認同，朱立倫強調「這是我們要努力加油的。」

記者追問，「那您會勸侯副市長出來接棒嗎？」朱立倫並未回答，只強調，每一天都把市政做好，就是爭取市民支持認同的最重要的基礎。

侯友宜昨在臉書表示，年節快到了，民眾現在最關心的應該是一例一休所帶來的物價上漲、客運減班、醫院減診等問題，怎麼樣能讓衝擊減到最小？還有，下禮拜的年金改革國是會議、入冬以來雨量太少、氣象局警示5月可能就有颱風生成，需要提早防汛準備。

他說，這些是當前重要議題，其他的事不需要討論，更不需要瞭解，那是沒有意義的。

侯友宜今天也在臉書說，堅持做一件事，說簡單，也很難，要專心去做，大家眼中的小事累積起來就是大事。昨天晚上下班前，快9點了，從新北市府大樓，一層一層晃了7、8個樓層。不意外，還有許多挑燈夜戰的同事。

會計單位忙著年度結束清算帳目，教育局忙著校園安全人力規劃，社會局忙著審核福利金，農業局忙著高麗菜團購活動，怎麼這麼多人都忙著。大家都在堅持做自己覺得對的事情，他逐一幫加班的同仁打氣。1060114

(中央社)