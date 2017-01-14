一例一休 府：勞工可向資方爭更多權益

總統府今天說，勞基法修法後，資方發出很多聲音，這表示修法對勞工的保障是實質的。在新法的保障下，勞工當然可以合法向資方爭取更多權益。

總統蔡英文13日結束中美洲行程，離開薩爾瓦多，飛往美國舊金山過境，總統在機上與媒體簡單話敘。

有媒體記者提到「我們真的需要一例一休啊」，總統則說「那你不必跟我說啊，你去跟你老闆說嘛，台灣就是這樣，勞方都不自己去跟資方說，就是來跟政府抗議，政府公親變事主，就變成這樣，你們（媒體）要自立自強啊」。

總統府稍後發出聲明指出，蔡總統的意思是勞基法修法後，已有相關休假規定，目前是宣導期，記者可以先向公司反應。

總統府表示，毫無疑問的，政府推動勞基法修正後，保障勞工更多權益，就是希望勞工多休息。現在修法後，資方發出很多聲音，這表示修法對勞工的保障是實質的。在新法的保障下，勞工當然可以合法向資方爭取更多權益。而任何需要勞工部門協助的地方，政府也有責任協助勞工朋友保障自己的權益。

不過，勞工團體工鬥表示憤怒與譴責。工鬥在臉書上說，一例一休的政策是在政府為了要砍掉勞工7天假，而倉促推出的「交換配套」。

工鬥表示，在一例一休的法案上路後，他們看見資方用各種手段反撲，無論是惡性漲價、縮減薪水或挪移休息日等，規避法規甚至以下降勞動條件來反制。

工鬥批評，目前勞工遇到窘困的處境，完全是政府制定錯誤的政策一手造成的。

中國國民黨文化傳播委員會副主委唐德明表示，總統蔡英文競選時說要給勞工實質週休二日，當選後卻變一例一休，現在竟然說是公親變事主，原來要幫人民解決問題，都是謊言。1060114

(中央社)