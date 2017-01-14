陸國家司法考試將改制法律職業資格考試

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大陸官媒人民日報今天報導，大陸全國司法廳（局）長會議14日公布，2017年是大陸國家司法考試的最後一年，未來將改制為統一法律職業資格考試制度。

大陸司法部部長吳愛英在會中提到，2017年完善國家統一法律職業資格制度工作任務很重，要為明年考試制度調整做好充分準備。

報導引述吳愛英表示，未來將完善國家統一法律職業資格制度，把司法考試制度調整為國家統一法律職業資格考試制度；也將制定大陸國家統一法律職業資格考試實施辦法等制度規範，清理司法考試規章、規範性文件工作，並繼續做好國家司法考試組織實施工作。

公開資料顯示，中國國家司法考試是大陸司法部統一組織的從事特定法律職業的資格考試，始於2001年，考試合格授予「法律職業資格證書」。根據現行制度，除非在司法考試制度建立前就已經取得執業資格，否則在中國大陸要擔任律師、法官、檢察官和公證員，就必須通過統一司法考試。1060114

(中央社)