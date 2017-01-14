2月來首次降 台塑下周汽油跌0.3元 柴油0.4元

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台塑下周汽油跌0.3元，柴油0.4元。（報系資料照片）

2個月來首次降價了！台塑石化宣布，下周一凌晨1點起調降汽油價格每公升0.3元、柴油0.4元，95無鉛+汽油新價回落為26.4元。中油明天宣布，降幅預計相同。

國內油價從11月中開始一路上漲，汽油每公升共漲2.8元之多，換算加滿50公升油箱一次比當時多出140元，等於坊間兩頓客飯的錢。目前中油與台塑的95無鉛各衝到26.8與26.7元，這次降價等於是2個月來首次。

台塑石化表示，本週國際油價先跌後漲，受到產油國伊拉克的原油出口量提升，加上美國原油庫存增加等因素影響，油價走跌，隨後卻因沙烏地阿拉伯已依協議調減原油產量，使油價轉而上漲，但計算後跌幅仍大於漲幅，因此調降。

(中時)