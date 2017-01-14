張艾亞淚訴分手 許孟哲回應了

許孟哲坦承忽略對女友陪伴。(本報系資料照)

張艾亞今(14日)向媒體淚訴與許孟哲3年情斷，稱主因是因為對婚姻沒有共識，她想婚，但男方不想，對此，許孟哲剛剛也透過經紀人向《中時電子報》認分手，「孟哲和艾亞因現階段的目標有所不同，所以於2017/1/1選擇分開！」

張艾亞憔悴坦承向許孟哲提分手，直言分手導火線是對婚姻沒共識，對此男方經紀人就透過簡訊回應：「孟哲近半年來因工作繁忙，除了連夜拍戲及主持節目外，幾乎沒有休息時間，因此忽略掉對艾亞的陪伴，在這段時間彼此有試著一起努力想找到平衡的方式，但最終還是無法達成！自從孟哲爸爸過世後，孟哲需扛起一家的重擔，因此現階段盼外界能給雙方一些空間，謝謝大家的關心。」

(中時電子報)