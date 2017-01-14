張艾亞淚訴分手 許孟哲回應了
張艾亞今(14日)向媒體淚訴與許孟哲3年情斷，稱主因是因為對婚姻沒有共識，她想婚，但男方不想，對此，許孟哲剛剛也透過經紀人向《中時電子報》認分手，「孟哲和艾亞因現階段的目標有所不同，所以於2017/1/1選擇分開！」
張艾亞憔悴坦承向許孟哲提分手，直言分手導火線是對婚姻沒共識，對此男方經紀人就透過簡訊回應：「孟哲近半年來因工作繁忙，除了連夜拍戲及主持節目外，幾乎沒有休息時間，因此忽略掉對艾亞的陪伴，在這段時間彼此有試著一起努力想找到平衡的方式，但最終還是無法達成！自從孟哲爸爸過世後，孟哲需扛起一家的重擔，因此現階段盼外界能給雙方一些空間，謝謝大家的關心。」
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。