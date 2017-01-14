「最欣賞的人」黎明難得談舊愛舒淇被讚翻

黎明和舒淇因拍電影《玻璃之城》擦出愛火，有過一段7年情。（圖／中時資料照）

香港天王黎明2012年和樂基兒結束4年婚姻後，即專心在演藝事業上，幾乎零緋聞，近日他上節目聊到感情觀，被問到和舊愛舒淇的過往情，難得大方回應的態度，被觀眾大讚很有風度，引發不少討論。

黎明近日上大陸談話節目《金星秀》，主持人金星誇他事業有成，是典型的鑽石王老五，還不忘窺探他經歷一段婚姻後，現對感情的想法，並突問一句「你們倆的分手，是不是社會造成的原因」，讓黎明當下有點反應不過來問：「你說哪個」，得知對方問的是舒淇時，黎明雖有些尷尬頓了一下，但仍解釋主持人代表觀眾問出想知道的問題是很合理的，接著話鋒一轉，表示自己是當事人不好說，「再說，人家已經結婚了，無論用什麼方法討論下去都不太好。」後來金星要黎明為合作過的女演員貼標籤，他更是選出舒淇為「最欣賞的人」。

事實上，黎明和舒淇1998年因拍電影《玻璃之城》擦出愛火，兩人交往7年，卻因部分粉絲反彈，及女方曾拍過三級片和大膽寫真，讓黎明沒認過這段情，這回他難得面對舒淇的問題，且尊重對方選擇不回答，被觀眾直誇談吐得體、很有風度，獲得一片讚賞聲。

(中時電子報)