冷氣團南下 合歡山明晨有機會下初雪

合歡山賞雪季期間，仁愛分局將啟動雪地管制。（圖／資料照片）

合歡山賞雪季期間，仁愛分局將在台14甲線公路啟動雪地管制。（圖／資料照片）

大陸冷氣團南下影響，全台各地低溫有雨，合歡山雖然也降雨，但因氣溫不夠低，今日清晨至傍晚並未飄雪，但仍有許多希望玩到雪的遊客上山，希望能等到2017年第一場瑞雪。

根據中央氣象局紀錄，合歡山從昨晚起降雨，濕度雖夠，但溫度都在攝氏3度至5度之間徘徊，未能降雪，今日至傍晚累積雨量達35豪米，氣溫降到0.7度，但因未抵達冰點，仍然未降雪，氣象局指出，明日凌晨氣溫有可能進一步下降，想要看到下雪可能還有機會。入冬以來，合歡山初雪未來，再不降雪有可能打破2008年1月17日的最晚初雪日。

仁愛警分局指出，為確保民眾賞雪安全，雪季路況順暢，從元旦起實施交通疏導，實施區為台14甲線公路大禹嶺至合歡山莊、翠峰至合歡山莊路段，將管制逾25人座甲類大客車及逾3.5噸大貨車行駛該路段，下雪要求汽車加掛雪鍊，並進行交管。

昆陽至合歡山莊路段規劃徒步賞雪區，除公務車及鏟雪車外，禁止各類車輛通行，視雪況，未掛雪鏈車輛或無四輪傳動車輛將限制或禁入雪地，若遇路面積雪或結冰時，從下午5時至隔日上午7時，視實際情況封閉管制路段。

警方指出，台14甲線武嶺至合歡山莊路段，坡陡彎急路面易結冰，靠山崖側禁止停車確保順暢；另高山氣候多變，遊客應留意氣象變化且做好保暖措施等萬全準備，上山玩雪前可先向南投縣警局或翠峰派出所詢問雪況跟相關管制消息。

(中時)