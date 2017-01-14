快閃CPR！北市消防局防災宣導
台北市消防局今(14)日下午在信義區新光三越香堤大道舉辦「家庭防災月，防災恁熊讚」119防災宣導活動，以「快閃CPR」狀況劇及各種消防文創市集攤位，讓民眾體驗學習防災知識。
活動現場有一場別開生面的「快閃CPR」狀況劇，讓民眾能親自操作知道該如何急救因應。另外還有滅火器立體明信片供民眾現場DIY，投入「平安郵筒」，蓋上1月19日郵戳後，將「平安」送到家，首創防災結合集郵的樂趣；現場也發送排球造型暖暖包，民眾可DIY後重複使用，既環保又健康，並可度過寒冷的冬天。
消防局表示，除了舞台節目，活動還規畫了43個動態及靜態宣導攤位，完成闖關集章還送防災文創紀念郵票。希望能透過多元的宣導及寓教於樂的各式闖關體驗，使民眾從活動中學習防救災知識與技能，推廣家庭防災教育。
(中時)
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