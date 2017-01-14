貨輪海難 海巡籲過往船隻注意安全

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一艘巴拿馬籍貨輪今天在高雄港外海發生海難，船身傾斜，2只貨櫃掉落海面，海岸巡防署請過往船隻注意航安。

這艘貨輪於高雄港西方外海26浬處，發生船身傾斜海難，狀況危急，內政部空中勤務總隊獲報出動直升機救援，國防部也令空軍嘉義基地海鷗直升機前往吊掛，海巡艦艇4艘也趕往協助，順利將13名船上的印尼籍船員全部救起，送往海巡署高雄第五海巡隊安置。

海巡署初步調查這艘貨輪目前已傾斜40度至45度，船載85個冷凍櫃及柴油26噸，以及機油約200公升及未拆封機油200公升6桶。

目前尚未發現有油汙外洩情形，但船上貨櫃因傾斜因素有2只貨櫃落海，請過往船隻注意航安。1060114

(中央社)