年金改革東區座談 陳抗民眾理性落幕
國家年金改革東區座談，近千宜、花、東現職和退休公教人員參加，民眾一度情緒激動推拉拒馬，警方舉牌後，理性落幕。
年金改革座談最後一場今天在台東舉行，花蓮、宜蘭民眾包車到台東表達訴求，合計上千人手持「假改革、真鬥爭」標語，以及象徵無法兌現的支票。
移居台東的「街頭小霸王」、前立委林正杰，以及台東市長張國洲、議長饒慶鈴均到場聲援。
為了避免陳抗民眾受傷，台東警方特別設置沒有危險性的拒馬，並且在3處設立溫馨服務站，服務陳抗民眾和執勤員警，警方動員近千名警力戒備。
陳抗民眾在退休軍人帶動、喊衝下，情緒激動擁下拒馬，數度合力推拉拒馬，警方人員也趕緊上前護著拒馬，警方擔心場面失控，2度舉牌警告違規，陳抗民眾於是退離防守線，民眾情緒才漸緩和。
最後陳抗民眾抬棺、撒冥紙繞行會場，對總統蔡英文政府表達不滿，象徵「蓋棺論定」和「替政府送終」，接著宣布陳抗理性結束，並且鼓勵民眾捐款，相約將戰場移到日後的國是會議和立法院的表決。
台東縣長黃健庭並未到場，不過，他透過新聞稿，希望中央尊重且廣納各方意見。
他表示，台灣能有今天的文明進步，軍公教人員的努力貢獻不容抹滅，呼籲中央要在改革的同時，重視他們合理應得的待遇。主辦單位能尊重各種不同聲音、會議過程能理性平和，同時向辛苦執勤的警察人員致意，期盼年金改革能夠建立共識、圓滿達成。1060114
(中央社)
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