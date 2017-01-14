認識我嘉 回顧林業歷史

我要評比

立法委員李俊俋服務處今天舉辦「認識我嘉」親子系列活動，邀請親子進入有如台灣林業歷史隧道的「愛木村」，認識嘉義百年林業的發展。

李俊俋表示，嘉義市林業發展史，就是阿里山森林開發史，且與阿里山森林鐵路息息相關；回顧早年嘉義市林森路一帶都是木材工廠，也讓嘉義有「林業之都」的美譽。

他說，先前在嘉義市北門驛一帶，就可以看到從阿里山運送下來的巨大原木，浸泡在杉池裡，再送到木材廠製作，這是屬於嘉義市的獨特歷史，也造就出精湛的木藝傳承。

為了讓市民了解嘉義林業歷史，李俊俋邀請嘉義木藝達人顏維德，帶領親子認識嘉義林業知識與製材業歷史，同時安排木製萬用盒DIY教學，透過木藝課程深入認識嘉義之美。

顏維德指出，「愛木村」傳承自其父親開設的木材廠，台灣木材品質優良，嘉義早年因林業發展而名列台灣「四都」之一，繁極一時，期待透過木藝教學來傳承嘉義歷史。1060114

(中央社)