認識我嘉 回顧林業歷史
立法委員李俊俋服務處今天舉辦「認識我嘉」親子系列活動，邀請親子進入有如台灣林業歷史隧道的「愛木村」，認識嘉義百年林業的發展。
李俊俋表示，嘉義市林業發展史，就是阿里山森林開發史，且與阿里山森林鐵路息息相關；回顧早年嘉義市林森路一帶都是木材工廠，也讓嘉義有「林業之都」的美譽。
他說，先前在嘉義市北門驛一帶，就可以看到從阿里山運送下來的巨大原木，浸泡在杉池裡，再送到木材廠製作，這是屬於嘉義市的獨特歷史，也造就出精湛的木藝傳承。
為了讓市民了解嘉義林業歷史，李俊俋邀請嘉義木藝達人顏維德，帶領親子認識嘉義林業知識與製材業歷史，同時安排木製萬用盒DIY教學，透過木藝課程深入認識嘉義之美。
顏維德指出，「愛木村」傳承自其父親開設的木材廠，台灣木材品質優良，嘉義早年因林業發展而名列台灣「四都」之一，繁極一時，期待透過木藝教學來傳承嘉義歷史。1060114
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。