中信兄弟路跑賽 職棒球星與球迷互動
中信兄弟職棒隊今天在台中洲際棒球場推出首場路跑賽，現場設置投、打、跑、守等棒球體驗遊戲，並由陳琥、蔣智賢、王勝偉及張正偉等球星擔任關主，與球迷近距離互動。
「中信兄弟 Running go」路跑賽運用洲際棒球場周邊停車場做為活動主場地，進行3.5公里、9公里兩組路線路跑，沿途不僅有中信兄弟專屬啦啦隊「Passion Sisters熱情女孩」，為路跑選手加油打氣。
中信兄弟球員更在主會場安排選手進行見面會，場面相當熱鬧，台中市副市長林依瑩、立法委員兼台中市棒球委員會主委張廖萬堅，也到場為路跑選手打氣。
林依瑩表示，中信兄弟是台中的主場代表球隊，除了在台灣職棒方面擁有傲人的成績，還創新推出台灣職棒史上的第一場路跑賽，讓球迷能在非球季與選手們近距離互動；這是她今年第一個參加的路跑活動，祝福大家跑出新希望、新未來。
台中市新聞局表示，中信兄弟自105年球季開始以台中為主場，在洲際棒球場的主場賽事過半，今年更至少有超過40場賽事將安排在洲際棒球場舉行，展現經營台中主場的強烈企圖心。
新聞局說，中信兄弟今天推出台灣職棒史上的第一場路跑賽，並在現場設置棒球體驗遊戲，包括牛棚區、強打區、盜壘王、金手套等4個站點，分別由陳琥、蔣智賢、王勝偉、張正偉擔任關主，讓球迷體驗棒球運動的投、打、跑、守。
此外，現場還設置球迷留言看板，讓民眾寫下想對球員說的話，並隨機抽出幸運球迷上台為支持的球員加油喊話，球員更驚喜現身，與球迷近距離互動。1060114
(中央社)
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