川普就職也要參一腳 嗆聲群眾前進華府
數十萬人預計將參與美國準總統川普20日宣誓就職，但也有預計數十萬抗議群眾下週將齊聚華府，表達對川普當選的不滿。
示威活動預計全美開花，但反川普主戰場將在首都華府，數千人已經誓言將擾亂20日的就職大典。
而主要抗議將在川普就職隔天上午10時登場，這場名為女人走出來的示威獲得凱蒂佩芮、茱莉安摩爾、雪兒、史嘉蕾喬韓森等A咖名人力挺。
現在有近19萬人在臉書上說他們將會出席，25萬人表示有興趣。
主辦單位在聲明中說：「我們期盼當選領袖能採取行動，維護女性的權利、保護她們的家人和社區。」
是否會有大批群眾現身仍是未知數，尤其一月中天氣寒冷。但已有至少1200輛巴士提出羅伯特甘迺迪體育場的停車申請，時間是川普就職翌日。川普就職當天則是數百輛。
主辦單位並未特別以「反川普」來形容此次活動，但訊息很清楚。
主辦單位表示，這場抗議遊行要讓無論性別、年齡、種族、文化、政治傾向和背景為何的所有人齊聚一堂，尋求確保移民權、獲准墮胎及其他要求，而這些正是川普遭批想遏止的事項。（譯者：中央社蔡佳伶）1060114
(中央社)
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