台塑化汽柴油 各降0.3元、0.4元

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國際油價先跌後漲，在原油周均價仍低於前周情況下，台塑化（6505）宣布16日(週一)凌晨01:00開始，調降汽油批售價格0.3元/公升，柴油批售價格0.4元/公升，市場零售價格由加油站自行決定。

調整後，台塑化參考零售價格為92無鉛汽油每公升24.9元、95+無鉛汽油每公升26.4元、98無鉛汽油每公升28.7元、超級柴油每公升22.4元。

台塑化表示，受到產油國伊拉克的原油出口量提升，加上美國原油庫存增加等因素影響，國際油價趨緩走跌，惟其後又因沙烏地阿拉伯已依協議調減原油產量，催化油價反轉攀揚。考量近期國際油價走勢、新台幣升值及國內市場競爭力等因素後，決定調降汽、柴油價格每公升0.3元、0.4元。

OPEC成員國去年11月同意合力減產120萬桶/每日，以俄羅斯為首的非OPEC成員國也同意參與減產。

沙烏地阿拉伯新任能源部長法勒（Khalid al-Falih）表示，沙國每日石油產能已依約減產，目前已降至一千萬桶以下，且考慮六月後延長減產協議。OPEC認為，石油供需有望在第二季回復平衡。

受此激勵， 12日紐約商業交易所（NYMEX）2月原油期貨1月上漲1.5％，成為每桶53.01美元。歐洲ICE期貨交易所（ICE Futures Europe）近月布蘭特原油也上漲1.7％、每桶價格來到56.06美元。

(工商)