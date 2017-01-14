昇貿教育事務基金會 頒桃園154名學生獎助學金
財團法人桃園縣昇貿教育事務基金會今(14)日在桃園市觀音工業區昇貿科技 (3305)舉行105年優秀學生獎助學金頒獎典禮，桃園市共有154位學生獲得102.6萬元獎助學金。
獎助學金贊助人、昇貿科技集團大家長的李三蓮董事長致詞時表示，昇貿教育事務基金會的獎助學金頒發對象不僅局限清寒學子，凡是學業成績表現優異或在藝術、體育有出色成績，符合資格都可以提出申請，希望藉頒發獎助學金來協助或鼓勵勤奮向學的學生順利完成學業。
他說，昇貿教育事務基金會成立至今7年，除了每年頒發獎助學金至少1,200名學生，每年還都規畫贊助或扶助不同的團體，105年就結合相關企業桃禧航空城酒店資源，贊助彩虹愛家協會公益演出期間的住宿，也出錢出力扶助向日葵家園的少女們自立，還邀請國內知名歌仔戲團體舉辦傳統戲曲公演，致力推廣藝術教育。
(工商)
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