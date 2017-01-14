陸維穩官員：愛國熱情與社會穩定應並重

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儘管中國大陸官媒不斷用南海爭端等議題強化民族主義宣傳，但剛剛出任中共中央維穩辦副主任的馬玉生13日表示，這些爭端已為大陸國家安全和社會穩定帶來風險和挑戰。

英國廣播公司（BBC）中文網報導，馬玉生在人民日報撰文表示，「在應對有關領土爭端過程中，為防止境外因素向國內傳導刺激國內民眾情緒、繼而引發規模性聚集抗議等活動，應堅持把維護國家領土主權、外交大局和社會穩定結合起來」。

他認為，「處理好保護群眾愛國熱情與維護社會大局穩定的關係，立足早發現、早控制、早處置，全面強化各項維穩措施，牢牢把握工作主動權」。

報導說，在出任中央維穩辦副主任之前，馬玉生曾任中共中國刑警學院黨委書記。他還強調，應對各類涉及維穩的敏感事件，當局應當快速穩妥處理，並且「嚴防境內外敵對勢力插手炒作」、「加強引導對網路上負面有害信息的核查處理，搶佔輿論主導權」。

馬玉生在這篇文章中說，新形勢下，中國面臨的社會矛盾大量是「人民內部矛盾」，他還稱，中國要對西方敵對勢力對中國的西化和分化的圖謀「保持高度警惕，絕不能麻痺大意」。

在海牙國際法庭去年7月就中國與菲律賓南海爭議的裁決出爐後，中國部分地區出現零星抗議。官方媒體齊聲抵制海牙法庭的決定，通過發表社論等試圖證明此案對中國不公，一些網友也稱這是美國的陰謀。1060114

(中央社)