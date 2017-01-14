迪化年貨大街開跑 4亮點體驗不同風貌

我要評比

台北市商業處今天說，2017台北年貨大街開跑，今年以「分享年味‧心團圓」為主題，即日起至26日規劃一系列年節體驗活動，共有4大亮點，歡迎攜家帶眷逛迪化年貨大街。

商業處表示，年節將至，年貨大街特地打造20年代復古街景和建築風格多變的房舍，以復古南北貨商行、國際友善店家、「穿越大稻埕」年藝表演、「穿越大稻埕」扮裝拍照體驗等四大亮點，要讓民眾體驗大稻埕光輝歲月，歡喜過年。

商業處說，今年偕同15間精選在地特色店家，共同打造「大稻埕南北貨商行」，呈現過去在地店屋陳列樣式及人民生活樣貌和房屋格局，讓迪化街散發懷舊氛圍。

特色亮點二，介紹國際友善店家，商業處表示，為表達台北市多元包容及友善，從民國104年開始招募200家友善店家，納入外籍人士需求，提供英、日、韓文、無線網路、無障礙、行動裝置充電、廁所等15種友善服務，搭配年貨大街第一波完成大同區22家友善店家ICON張貼，也會舉辦英、日、韓3場大稻埕年味小旅行，透過導覽解說在地產業發展與人文歷史及享用團圓飯，讓外籍朋友感受台灣過年氛圍。

商業說，亮點三為「穿越大稻埕」年藝表演，邀來在地街頭藝人化身六大神明，在年節週末期間與民眾歡樂互動，平日時現場還會有傳統武術表演。

特色亮點四，「穿越大稻埕」扮裝拍照體驗，永樂廣場設置20年代戶外大型拍照體驗區，提供10套復古服飾，歡迎民眾前來變裝、拍照打卡。

商業處說，欲知更多2017台北年貨大街活動資訊，可至「台北市商業處-猴呷猴七淘in taipei」FB粉絲頁查詢。1060114

(中央社)