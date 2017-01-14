迪化年貨大街開跑 4亮點體驗不同風貌
台北市商業處今天說，2017台北年貨大街開跑，今年以「分享年味‧心團圓」為主題，即日起至26日規劃一系列年節體驗活動，共有4大亮點，歡迎攜家帶眷逛迪化年貨大街。
商業處表示，年節將至，年貨大街特地打造20年代復古街景和建築風格多變的房舍，以復古南北貨商行、國際友善店家、「穿越大稻埕」年藝表演、「穿越大稻埕」扮裝拍照體驗等四大亮點，要讓民眾體驗大稻埕光輝歲月，歡喜過年。
商業處說，今年偕同15間精選在地特色店家，共同打造「大稻埕南北貨商行」，呈現過去在地店屋陳列樣式及人民生活樣貌和房屋格局，讓迪化街散發懷舊氛圍。
特色亮點二，介紹國際友善店家，商業處表示，為表達台北市多元包容及友善，從民國104年開始招募200家友善店家，納入外籍人士需求，提供英、日、韓文、無線網路、無障礙、行動裝置充電、廁所等15種友善服務，搭配年貨大街第一波完成大同區22家友善店家ICON張貼，也會舉辦英、日、韓3場大稻埕年味小旅行，透過導覽解說在地產業發展與人文歷史及享用團圓飯，讓外籍朋友感受台灣過年氛圍。
商業說，亮點三為「穿越大稻埕」年藝表演，邀來在地街頭藝人化身六大神明，在年節週末期間與民眾歡樂互動，平日時現場還會有傳統武術表演。
特色亮點四，「穿越大稻埕」扮裝拍照體驗，永樂廣場設置20年代戶外大型拍照體驗區，提供10套復古服飾，歡迎民眾前來變裝、拍照打卡。
商業處說，欲知更多2017台北年貨大街活動資訊，可至「台北市商業處-猴呷猴七淘in taipei」FB粉絲頁查詢。1060114
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。