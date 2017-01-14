母親不忘本 商瑠羽拚國手資格

旅日好手商瑠羽確定獲選台北世大運國手資格。（葉士弘攝）

在日本出生的商瑠羽，從小就接受母親吳淑櫻的柔道訓練，儘管母親自小就為她立下代表台灣參加國際賽的目標，但她面臨日本的強大競爭，一直不認為她有機會當選國手，直到有一天，她拿著母親特地買的商務艙機票返回台灣，原來是母親希望她能參加國內舉辦的菁英賽，她也不負期待，拿下第2名，當選國手。

「我是台灣人，只要孩子放假，都會帶他們回台灣，讓他們知道有台灣、日本。」吳淑櫻24歲前往日本留學，嫁給日本華僑後落地生根，白手起家在橫濱中華街開了4間餐館，但她始終有個遺憾，就是年輕時無緣代表台灣出征，她將希望寄託在孩子身上，讓包括商瑠羽在內的4個孩子從小接觸柔道，她說：「摔出成績當然好，不然也能運動、防身。」

為了保住孩子代表台灣的機會，吳淑櫻直到幾年前才確認台灣允許雙重國籍後，才正式轉籍日本，正因她與台灣柔道界仍維持關係，加上孩子長年努力，許多柔道界大老都希望她能讓孩子回台灣比賽，深受感動的她說：「我記得那是2014年3月，完全買不到機票，就買商務艙讓她回台灣參賽。」

商瑠羽跟哥哥商增展順利完成母親期望，商瑠羽笑說：「在日本柔道很競爭，你要在學校脫穎而出就很困難了，更何況要當上國手。」柔道是日本國技，參與人口數驚人，這也是吳淑櫻希望孩子在日本學習柔道，不只是成為國手，更重要的是，希望學習到日本柔道的精神，吳淑櫻說：「年輕只有一次，要勇敢去追逐目標，達不達到沒關係，重點是盡力了。」

商瑠羽圓了母親的國手夢，但吳淑櫻的柔道路尚未結束，她如今仍持續在柔道場上比賽，還即將升上4段，甚至一度獲邀參加特別為資深選手舉辦的大師賽，商瑠羽對母親的堅持印象深刻，她打趣地說：「在我們學校，我媽媽比我還有名。」

除了代表台灣出賽，商瑠羽目前還稱職扮演台灣與日本柔道交流的橋樑，包括文化大學等隊伍，希望到日本進行訓練交流，都會透過她進行聯繫，這同樣也是吳淑櫻對孩子的期待，她說：「希望他們能用所學，為台灣柔道盡一份心力。」

(中時電子報)