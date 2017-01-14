許孟哲認元旦分手 與張艾亞目標不同
藝人許孟哲與張艾亞交往3年多，今天張艾亞淚訴已分手，許孟哲透過經紀人表示，與張艾亞因現階段目標不同，1日分手，並坦承近半年來忙到忽略陪伴張艾亞。
許孟哲日前宣布入選冰球國手，將代表台灣出國比賽。與張艾亞交往3年多，感情看似穩定發展，也帶張艾亞見過媽媽，傳好事近。但今天張艾亞憔悴現身接受平面媒體專訪，哭著承認已分手，最大原因是她想婚，但許孟哲不想。
許孟哲下午透過經紀人表示，「和艾亞因現階段的目標有所不同」，1日選擇分開。近半年因工作繁忙，除了連夜拍戲及主持節目，幾乎沒休息時間，「忽略掉對艾亞的陪伴」，在這段時間彼此有試著一起努力想找到平衡方式，最終還是無法達成。
經紀人說，自從許孟哲爸爸過世後，許孟哲需扛起一家重擔，現階段希望外界能給雙方一些空間，謝謝大家關心。1060114
(中央社)
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