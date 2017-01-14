國家清潔週啟動 林佳龍率環保志工誓師

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106年「國家清潔週」台中市誓師活動今天登場，台中市長林佳龍率領約540名環保志工誓師，同時啟動霧峰區營造友善城鄉環境計畫，推動空地綠美化。

這場誓師活動於霧峰區阿罩霧公園熱鬧展開，包括鄰里社區、民間團體，共約540名環保志工參加，林佳龍、市議員李天生等人都到場參加，呼籲市民共同維護居家環境及市容整潔。

「自己環境自己來保護」，林佳龍表示，歲末年終大掃除，台中市國家清潔週活動從1月20日至26日展開，呼籲市民加強清除垃圾，迎接新年；此外，市府已通過「空地綠美化自治條例」，去年編列新台幣6000萬元預算，號召公私部門針對30處共15公頃閒置空地進行綠美化，成效良好，並已種植4萬5000棵樹木，達到有效減碳目的。

林佳龍表示，市府今年再加碼，編列1億元預算擴大空地綠美化，盼各界與市府一起清除環境髒亂，提高生活品質。

春節將屆，台中市環保局長白智榮呼籲民眾，利用春節垃圾收運措施，千萬不要將垃圾包堆置戶外，影響市容觀瞻及環境衛生，外出旅遊減少一次性商品使用、落實資源回收及不隨地亂丟垃圾，使用公廁也要保持良好的如廁習慣，尊重下一個使用人的權利，共同營造環保宜居的生活品質。1060114

(中央社)