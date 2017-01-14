過年出國挑除夕出發 3月旅遊最便宜
過年出國玩，旅遊網站Skyscanner統計，除夕是出國旅遊高峰，占18%，旅遊業者則分析，一年出國最便宜時間落在3月，小資族可把握機會。
越來越多民眾喜歡選在過年期間出國，全球旅遊網站Skyscanner日前公布2017新年台灣旅客出國旅遊報告，發現除夕當天出國的有18%，占最大宗，初五則是另一波高峰，占年節期間的10%，推估是和請兩天假就可放10天假有關。
除了出發的時間點外，農曆新年期間最受台灣旅客歡迎的10個熱門旅遊目的地，分別是東京、大阪、曼谷、首爾、沖繩、香港、札幌、新加坡、福岡和名古屋，都是鄰近台灣的城市。
Skyscanner分析，今年過年只有6天假期，考量到過年團圓習俗等因素，短程旅行比較受到旅客青睞，其中日本依然占了相當大的比例。
雄獅旅遊總經理游國珍則透露，2月農曆春節過後，4月春天來臨前是最青黃不接的時候，因此3月初許多旅遊產品都會推出促銷，建議不想出國人擠人的民眾，可以把握3月淡季出國，度假同時撿便宜。
他說，今年農曆春節、二二八連假、清明連假的團體和機位賣況十分好，預估今年第1季業績會比去年成長1成，提醒今年有計畫利用連假出國的民眾手腳要快，免得訂不到機票、飯店或團位。1060114
(中央社)
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