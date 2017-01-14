遇警心虛 毒蟲跑進大樓喊警衛舅舅

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(中央社記者邱俊欽桃園14日電）桃園警方今天執勤時，發現一名毒蟲為躲避警方查緝，緊急跑進一處社區大樓，拉著警衛「喊舅舅」，但仍難逃眼尖的員警法眼，並在身上找到安非他命毒品，才讓他俯首認罪。

桃園市政警察局桃園警分局青溪派出所員警，下午在寶山街一處網咖執行擴大臨檢勤務時，警員發現有名男子見到警車立即閃躲、行跡可疑，心虛跑進旁邊的社區大廳，拉著警衛說話，並直呼警衛「舅舅」。

員警趨前盤查，男子辯稱與他母親吵架，所以跑來跟當警衛的舅舅訴苦，但員警發現警衛的表情很尷尬且不發一語。

進行隔離調查後，警方在男子的身上查獲安非他命及吸食器，男子被依毒品危害防制條例送檢方偵辦。1060114

(中央社)