踏入印度市場 波音拿下7千億客機訂單

波音簽下價值7千億台幣的大訂單，賣出含737 MAX客機共205架。（圖/波音官網）

全球兩大航空製造商之一的波音（Boeing Co.），終於敲開印度市場的大門，擊敗空中巴士集團（Airbus），拿下印度第4大的香料航空（SpiceJet）共205架客機、總價220億美元（約7,066.5億台幣）的訂單。這筆鉅額訂單共包含100架新訂購和55架重議價的737 MAX型窄體客機，和50架777型（Boeing 777）與787型（Boeing 787 Dreamliner）廣體客機。未來20年內，龐大的印度航空市場將成為另一個兵家必爭之地。

據彭博社（Bloomberg）報導，美國航空製造商波音打敗勁敵空巴，順利搶下印度第4大的香料航空高達220億美元（約7,066.5億台幣）的訂單，也讓波音正式踏進印度市場。本次訂單共包含205架客機，其中有100架新訂購和55架重新議價的737 MAX型客機，以及50架777型與787型的廣體客機。印度某航空顧問機構研究員尤索夫（Shukor Yusof）表示，「印度航空市場是波音和空巴未來的戰場，這裡的成長遠比亞洲其他地區幅度更大。」未來20年內，印度的客機將有1,850架新客機的需求，總價值上看2,650億美元（約8.5兆台幣）。

波音最新的787型「夢幻」廣體客機，圖為聯合航空的787客機。（達志影像/Shutterstock）

波音公司目前銷售最好的機型：777廣體客機，圖為阿聯酋航空。（達志影像/Shutterstock）

波音737 MAX型客機是在原來737客機基礎上改良研發的新型機種，目前尚無正式服役的客機，如以MAX 800型來說，總載客量為162人、滿載最大航程為6,704公里，是未來與空巴集團的新型A320 neo客機，搶攻各家區域航線的訂單。787型則是波音最新款的廣體客機，暱稱為「夢幻客機」，總載客量在240至380人之間，目前已有全日空（ANA）、日航（JAL）、新航（Singapore Airline）和長榮（Eva Green）等訂購和投入服役；至於777型客機，是當前波音銷量最好的機型之一，阿聯酋航空（Emirates）、聯合航空（United Airline）和法航（Air France）擁有全球最多架777客機，台灣的華航也已投入服役，藉此取代舊型的747「巨無霸」客機航線。

波音為了延續先前「空中女王」747機型的神話，新推出的747-8機型客貨機。（圖/波音公司官網）

這筆龐大的訂單將從2018年開始交貨，預計在2024年之前能全數交付完畢。波音此次拿下印度訂單意義非凡，因為在此之前，擁有17間航空公司的印度航空市場，包含市場龍頭靛藍航空（IndiGo）、走吧航空（GoAir）和亞航印度（AirAsia Bhd）都是空巴A320機型的死忠支持者，波音根本難以插足。如今成功拿下印度市場的敲門磚，也許能為頹勢已久的波音帶來一線生機。

(中時電子報)