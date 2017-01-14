4大運動品牌進駐金門，風獅爺商店街熱鬧滾滾

Nike等4大運動品牌進駐金門風獅爺商店街，今天下午舉行聯合開幕活動。（李金生攝）

4大運動品牌聯合開幕，展現運動時尚風潮。（李金生攝）

琳瑯滿目的運動系列產品，吸引兩岸遊客蜂擁採購。（李金生攝）

台開集團董事長邱復生（左）精心打造金門風獅爺商店街成為「金廈離島批發量販中心」。（李金生攝）

Nike等4大運動品牌進駐金門風獅爺商店街，寬敞明亮空間讓購物成為一種享受。（李金生攝）

首家離島Nike、New Balance、PUMA、Converse等4大運動品牌專賣店，今（14）日在金門風獅爺商店街正式開幕營業，迎來對岸追求運動流行時尚的消費人潮，占地近200坪的明亮空間，人來人往熱鬧滾滾，讓台開集團精心打造的「金廈離島批發量販中心」，展現兩岸商務交流的新貌和成果。

Nike等4大運動品牌的聯合開幕儀式，特別邀請金門副縣長吳成典、台開集團董事長邱復生、Nike張淑琴經理、New Balance左大慶經理、PUMA梁普祥經理和金城鎮長石兆瑉、金寧鄉長陳成勇等人共同剪綵。

Nike等4大品牌在開幕期間舉辦特惠折扣，搭配消費滿額送贈品活動外，還有加價購買超值商品的優惠，包括與世界同步流行的慢跑鞋、籃球鞋與運動T-shirt，款款都是充滿設計感的精品和單件，首日就吸引對岸遊客組團跨海搶購，對台灣運動專賣店物美價廉的商品讚不絕口。

台開金門風獅爺商店街在國際級名店包括日本Laox免稅店、STUDIO A、星巴克、日藥本舖、86小舖、綺麗珊瑚等陸續進駐後，已成為「金廈離島批發量販中心」，吸引廈門中、大型貿易商將系列精品引進金門風獅爺商店街，也自風獅爺商店街大量進貨到廈門內地銷售。

台開集團指出，在金門免稅加上大陸約1~2成稅制價差的利基下，風獅爺商店街走向精緻化、量販化，已加速金廈離島批發量販的商業成果，也使「金廈一日生活圈」達到實質商務交流與貨暢其流的真正目標。

隨著雞年新春的來到，風獅爺商店街的年貨大街也熱鬧登場，琳瑯滿目的台灣南北貨、伴手禮與農特產品，吸引金廈鄉親歡喜採購，全區洋溢迎新春的歡欣氣氛。

台開集團指出，金門已從戰地前線蛻變為全台第1名幸福城市，豐富的歷史人文內涵與綠色島嶼觀光資產，在「金廈一日生活圈」已成形下，愈來愈多廈門人到金門購物、休閒和觀光旅遊，隨著機場擴建、港區建設和金門大橋的陸續完工，可以期待亮麗遠景的來到。

(中時)